Comune di Catania, via ai concorsi per ragionieri e funzionari contabili

I dettagli sulle selezioni nell'ente pubblico

CATANIA – Concorsi a Catania: il Comune del capoluogo etneo comunica che si terrà il prossimo ottobre la prova preselettiva per 16 posti da istruttore contabile-ragioniere. Sempre a ottobre si terranno gli esami per 4 posti da funzionario contabile.

Concorsi a Catania: i dettagli

Come si legge in una nota del Comune di Catania, la prova preselettiva della procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 16 unità, a 30 ore, a tempo indeterminato, di “Istruttore Contabile – Ragioniere”, Area degli Istruttori si svolgerà in modalità informatizzata con utilizzo di tablet, presso il Palacatania di corso Indipendenza, venerdì 4 ottobre alle 16.

A pena di esclusione, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento. La mancata presentazione anche se a causa di forza maggiore, comporta l’impossibilità di partecipare alla prova concorsuale, senza deroghe. L’avviso di convocazione con l’elenco degli ammessi è disponibile sul sito del Comune di Catania.

Sempre venerdì 4 ottobre, ma alle 9 nel Palacatania di corso Indipendenza, si svolgerà la prova scritta per procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 4 unità, a 30 ore a tempo indeterminato, di “Funzionario Contabile”, Area dei Funzionari ed E.Q.. La prova si svolgerà in modalità informatizzata con utilizzo di tablet.