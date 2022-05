Concorsi nei ministeri Cultura, Giustizia e Istruzione: 1.956 posti

All'interno la scadenza per la presentazione delle candidature

ROMA – Bandito un nuovo concorso per 1.956 posti nei Ministeri di Cultura, Giustizia e Istruzione. La scadenza per le candidature è il 9 maggio alle 14. Indetta in Gazzetta Ufficiale una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, di cui 261 unità di area III – F1, 84 unità area II – F2 e 208 unità di area II – F1 nel Ministero della cultura, 1.000 unità di area II – F1 nel Ministero della giustizia e 393 unità di collaboratore scolastico di categoria A-1 nel Ministero dell’istruzione.