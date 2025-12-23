Lavoro, in Sicilia concorsi per 322 funzionari: 832 progressioni verticali

I bandi della Regione, come partecipare

PALERMO – Lavoro, via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, aggiunti ai due precedenti, concludono le procedure concorsuali previsti nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025 nell’ottica del rinnovo generazionale.

Lavoro, in Sicilia bandi per 322 funzionari

Nel dettaglio, sono stati pubblicati sulla sezione bandi di concorso del sito istituzionale del dipartimento della Funzione pubblica i quattro avvisi per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 322 funzionari (ex categoria D) così suddivisi: 60 unità nel profilo professionale funzionario tecnico, ambiti di ruolo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale (Codice TECO); 52 unità nei profili professionali Ispettore del lavoro (Codice ISPAM) – Funzionario ispettivo (Codice ISPTEC); 10 unità nel profilo professionale funzionario tecnico Beni culturali-Archeologo (Codice ARCH); 200 unità per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia. Le domande potranno essere presentate entro 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul portale InPA (https://www.inpa.gov.it).

Schifani: “Manteniamo un impegno preciso”

“Manteniamo un impegno preciso assunto con i siciliani – afferma il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre anche l’incarico ad interim di assessore alla Funzione pubblica – rafforzare la macchina amministrativa regionale rendendola più efficiente, competente e moderna. Questi concorsi e le progressioni verticali rappresentano un passaggio fondamentale per valorizzare il personale interno e per immettere nuove professionalità, indispensabili per affrontare le sfide legate alla programmazione, alla gestione dei fondi e allo sviluppo del territorio. Ringrazio il dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e tutto il personale per il lavoro svolto”.

Previste 832 progressioni verticali

È stato pubblicato, inoltre, sul sito del dipartimento della Funzione pubblica anche l’avviso per le progressioni verticali riservate al personale interno. Come previsto dal Ccrl del comparto, l’avviso darà la possibilità a 536 dipendenti dell’area dei coadiutore di passare nell’area degli assistenti e a 296 dipendenti dell’area degli assistenti di transitare in quella dei funzionari. Le domande potranno essere presentate sul “Portale del dipendente” a partire dal prossimo 7 gennaio ed entro il 6 febbraio 2026.