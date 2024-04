Concorso Agenzia delle entrate, funzionari risorse umane: requisiti e domanda

Posti e opportunità anche per diplomati

L’Agenzia delle entrate annuncia l’apertura del concorso per l’assunzione di 80 Funzionari risorse umane, rivolto a laureati determinati a rafforzare le proprie competenze nel settore HR. Questo concorso si inserisce nel quadro del Piano d’impiego annuale operativo (PIAO) 2024-2026, dimostrando l’impegno dell’Agenzia verso il miglioramento e l’ottimizzazione delle sue risorse umane.

Posti e ruoli disponibili

Per il 2024, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 80 posizioni per Funzionari specializzati in risorse umane, segnando una significativa opportunità per chi è alla ricerca di una carriera nel settore pubblico. I Funzionari selezionati si occuperanno di gestire le risorse umane, sviluppare e implementare strategie di formazione e sviluppo, oltre a curare i processi di selezione e valutazione del personale.

Requisiti

I candidati dovranno soddisfare requisiti specifici, tra cui cittadinanza italiana, regolarità nei confronti degli obblighi militari, godimento dei diritti politici e civili, e idoneità fisica all’impiego. L’accesso è aperto a laureati in ambiti come scienze psicologiche, dell’educazione, sociologia, scienze economiche, o titoli equipollenti, oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.

Concorso agenzia delle entrate: opportunità anche per diplomati

L’Agenzia delle entrate non si limita ai laureati: sono previsti concorsi per diplomati in vari ruoli, compresi 13 assistenti in provincia di Bolzano, 60 assistenti informatici, e 1000 assistenti generali. Vi sono specifiche opportunità per funzionari tecnici, richiedendo l’iscrizione all’albo di ingegnere o di architetto. Inoltre, il secondo bando prevede profili come funzionari per logistica, analisti dati, e sicurezza informatica, con dettagli disponibili nel programma dei bandi.

Procedura di selezione

Il concorso prevederà diverse fasi, inclusa una prova preselettiva se necessario, una scritta, e un colloquio orale, basate sul numero di candidature e sulle specifiche del bando. Saranno esclusi dal processo selettivo coloro che presentano incompatibilità con l’impiego pubblico, come l’interdizione dai pubblici uffici o la destituzione da precedenti impieghi statali.

Materie di studio

Le prove verteranno su temi come teoria dell’organizzazione, sistemi di valutazione della performance, reclutamento e sviluppo del personale, progettazione di interventi formativi e elementi di statistica.

Concorso Agenzia delle entrate: come presentare la domanda

Le candidature dovranno essere presentate attraverso il portale Concorsi dell’Agenzia delle entrate, attendendo l’uscita ufficiale del bando.

Tassa di partecipazione

Il bando specificherà l’eventuale necessità di versare una tassa di concorso, una pratica comune in questo tipo di selezioni pubbliche.

Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per chi mira a entrare nel settore pubblico, offrendo numerosi posti in un’ampia varietà di profili professionali.



