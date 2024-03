Concorso Asp Agrigento, posti per categorie protette: requisiti e domanda

Nessuna tassa di iscrizione per partecipare

L’ASP di Agrigento ha lanciato un’importante opportunità lavorativa rivolta ai lavoratori appartenenti alle categorie protette. Questo concorso, previsto per titoli ed esami, offre tre posti a tempo indeterminato per la posizione di assistente amministrativo. Le persone interessate possono presentare la loro domanda fino al 22 aprile 2024, attraverso il portale dedicato. È necessario possedere un diploma di laurea per partecipare.

Concorso Asp Agrigento: come partecipare

I requisiti includono l’appartenenza alle categorie protette, come definito dalla legge 68/99, e altri criteri generali quali la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE, l’idoneità fisica, l’età regolamentare e l’assenza di condanne penali che impediscono l’impiego pubblico.

Il processo selettivo prevede una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale, incentrati su materie quali diritto amministrativo, contabilità di stato, legislazione sanitaria e regionale, oltre a norme sul codice degli appalti e sul comportamento dei dipendenti pubblici. Non è richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione per partecipare a questo concorso.

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’ASP di Agrigento e utilizzare le piattaforme online per la preparazione alle prove concorsuali, come i simulatori quiz e i corsi di formazione​​​​​​.



