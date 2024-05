Concorso INL, 750 posti per ispettori del lavoro: requisiti e domanda

Entro il 2026 previste 1584 risorse

Un importante appuntamento è alle porte per chi aspira a diventare Ispettore del Lavoro. È atteso entro l’estate il bando per il concorso Ispettori del Lavoro INL, che offrirà 750 posti. L’uscita del bando è prevista tra giugno e settembre 2024, e sarà riservata ai candidati in possesso di una laurea.

L’uscita del concorso per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è confermata dal Decreto PNRR 2024, recentemente convertito in Legge. Questo provvedimento autorizza l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, mirato a potenziare le attività di vigilanza in ambito lavorativo, legislativo e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il decreto estende fino al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni per l’assunzione di circa 500 risorse e prevede il reclutamento di ulteriori 250 unità tramite nuovi concorsi pubblici.

Requisiti e inquadramento

Le nuove risorse saranno assunte con un contratto a tempo indeterminato e inquadrate secondo la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021. Il Concorso INL 2024 è aperto ai candidati che possiedono una laurea.

Come si svolgerà il concorso?

Il concorso sarà strutturato per titoli ed esami e si articolerà su base regionale. Ogni candidato potrà presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione disponibile. Il processo di selezione potrà avvalersi di tecnologie digitali per rispettare i tempi stabiliti dall’ente.

Prove d’esame previste

Il concorso INL seguirà il nuovo regolamento per i concorsi pubblici, introdotto dall’ultima riforma. Il Decreto PA 2023 permette lo svolgimento di una sola prova scritta per le procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2026.

L’ultimo concorso per 1249 posti presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevedeva la valutazione dei titoli e una prova scritta. Similmente, il nuovo bando per 750 posti potrebbe prevedere solo una prova scritta, velocizzando così il processo di selezione.

Articolazione della prova

Se le modalità di selezione rimarranno invariate rispetto al precedente bando, la prova d’esame sarà un test con 40 quesiti a risposta multipla, da completare in 60 minuti.

Materie d’esame

Nel precedente concorso, la prova per il profilo di ispettore tecnico INL verteva su diverse materie, tra cui macchine e impianti, scienze delle costruzioni, disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa sulle macchine, regolamento sui dispositivi di protezione individuale, normativa sugli ascensori e generatori di vapore, radiazioni ionizzanti, chimica, diritto del lavoro, lingua inglese e uso delle applicazioni informatiche. È probabile che queste materie saranno incluse anche nel nuovo concorso.

Come presentare la domanda

Per le istruzioni su come presentare la domanda di partecipazione, sarà necessario attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’INL.

Entrare a far parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro offre molteplici opportunità di sviluppo professionale e di carriera. Gli impiegati possono beneficiare di programmi di formazione continua, avanzamento di carriera e specializzazione in vari settori legati alla vigilanza del lavoro, alla salute e sicurezza e alla legislazione sociale.

Quando uscirà il bando?

Il bando di concorso per 750 funzionari dell’Ispettorato del Lavoro è previsto entro l’estate, con una possibile pubblicazione già a giugno 2024.

Altri concorsi INL previsti: tutti i dettagli

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha in programma di assumere 1.584 risorse nei prossimi tre anni, come parte del nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Inoltre, il Decreto PNRR 2024 ha autorizzato l’assunzione di 250 ispettori del lavoro, portando il totale a oltre 1.800 posti da coprire.

Ripartizione dei posti da coprire nel triennio 2024-2026

Nel triennio 2024-2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettagliato un piano per coprire numerosi posti attraverso il turnover e disposizioni legislative specifiche, oltre a nuovi concorsi. Nel dettaglio, il turnover prevede 389 assunzioni nel 2024, 192 nel 2025 e 104 nel 2026.

Inoltre, sono previste altre 899 assunzioni tramite disposizioni legislative, tra cui 327 funzionari, 510 assistenti, 48 operatori/ausiliari e 14 dirigenti. Una quota aggiuntiva di 250 posti è riservata agli ispettori di vigilanza tecnica per la salute e la sicurezza, figure fondamentali per l’attività di controllo dell’ente.

L’interesse per il concorso INL e la figura di ispettori del lavoro è destinato a crescere, offrendo numerose opportunità di carriera in un settore essenziale per la tutela dei diritti dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

