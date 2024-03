Concorso INPS 2024, in arrivo 585 posti per diplomati: requisiti e domanda

Stipendio mensile stimato tra 1.700 e 1.900 euro

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sta pianificando il lancio di un concorso destinato ai diplomati per il reclutamento di 585 persone in Categoria B. Originariamente previsto per il 2023, il concorso è stato posticipato al 2024, come comunicato attraverso un aggiornamento sui canali social dell’INPS. Questo ritardo è confermato dall’ultimo Piano dei Fabbisogni dell’istituto.

Concorso INPS: stipendi e procedura di partecipazione

Il concorso INPS mira a coprire posti vacanti specificati nel Piano di Fabbisogni INPS per il biennio 2022-2024, assicurando opportunità di impiego a tempo indeterminato in posizione economica B1. I candidati selezionati beneficeranno di uno stipendio mensile lordo stimato tra 1.700 e 1.900 euro. Per partecipare, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza limitazioni relative all’età, purché si sia maggiorenni.

Fasi del concorso: processo di selezione

Il processo di selezione comprende diverse fasi: una prova preselettiva basata su quiz a risposta multipla, seguita da una o più prove scritte sulle materie d’esame e una prova orale. Le prove si svolgeranno attraverso un sistema informatizzato, potenzialmente in varie sedi distribuite sul territorio nazionale. I partecipanti utilizzeranno un tablet fornito dall’organizzazione per completare le prove.

Graduatoria e come partecipare

La graduatoria finale del concorso INPS avrà una validità biennale, consentendo all’INPS di attingere da essa in caso di rinunce o dimissioni entro i primi sei mesi dall’assunzione. Per candidarsi, sarà necessario inviare la propria domanda tramite la piattaforma inPA, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Si raccomanda di registrarsi sulla piattaforma in anticipazione per facilitare il processo di candidatura.

Pubblicazione del Bando e Ulteriori Informazioni

La data esatta di pubblicazione del bando non è stata ancora annunciata, ma sarà disponibile sul sito web dell’INPS nella sezione dedicata ai concorsi e, successivamente, sulla piattaforma inPA. Per dettagli più specifici sulle modalità di svolgimento del concorso e sulle materie d’esame, sarà necessario attendere l’uscita del bando ufficiale.



