Concorso ministero della Difesa, posti anche in Sicilia: requisiti e domanda

C’è tempo fino al 30 novembre 2023

ROMA – Il ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 74 assistenti, area funzionale II, fascia retributiva F2, a tempo pieno e indeterminato da adibire nei diversi ruoli e stabilimenti dell’Agenzia Industrie Difesa. Ci sono posti anche a Messina.

I posti di lavoro in Sicilia

Per la sede di Messina si cercano quattro assistenti tecnici per la motoristica, la meccanica e le armi; dodici assistenti tecnici per le lavorazioni; un assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni e due assistenti tecnici per l’informatica.

I requisiti

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente

la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di

soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE

per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di

protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I

soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in

possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;

b) età non inferiore a anni 18;

c) possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di

durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il profilo e la mansione si riferiscono. Tale

requisito sarà accertato prima della stipula del contratto di assunzione;

e) godimento dei diritti civili e politici ovvero per i candidati non cittadini italiani il godimento dei

diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza (fatta eccezione per i titolari di

status di rifugiato o di protezione sussidiaria);

f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da

un impiego statale;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione

dai pubblici uffici.

i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo

la vigente normativa italiana.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta online nel portale del reclutamento della pubblica amministrazione. C’è tempo fino al 30 novembre 2023. Tutte le informazioni nel bando integrale.

