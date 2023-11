Concorso ministero della Giustizia, assunzioni a tempo indeterminato: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 18 dicembre 2023

ROMA – Il ministero della Giustizia ha bandito un concorso per l’assunzione di 107 funzionari contabili a tempo indeterminato, da collocare in sedi su tutto il territorio nazionale. C’è tempo fino al 18 dicembre 2023 per presentare la domanda.

Concorso ministero della Giustizia, i requisiti

I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono:

La cittadinanza italiana.

Il godimento dei diritti civili e politici.

Un diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche; laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali; laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali; ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di funzionario contabile. L’amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilità.

Qualità morali e di condotta.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma inPa, previa registrazione sul medesimo portale. La registrazione al portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE, CNS o eIDAS.

