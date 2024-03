Concorso Rap, accolto il ricorso di 6 candidati: riammessi alle prove

L'esclusione è stata dichiarata illegittima per la mancata adozione dei criteri di attribuzione dei voti

PALERMO – Il tribunale del lavoro di Palermo ha accolto i ricorsi di sei candidati esclusi dalla prova orale del concorso Rap per l’assunzione di 46 autisti, dichiarando illegittima l’esclusione per la mancata adozione dei criteri di attribuzione dei voti.

È stata, pertanto, disposta l’ammissione alla prova pratica dei ricorrenti condannando l’azienda. A difendere i ricorrenti, l’avvocato Nadia Spallitta che sta predisponendo ulteriori ricorsi nei confronti della Rap, relativi a candidati esclusi dalla prova pre selettiva che ad avviso del legale si è svolta in maniera illegittima per vari motivi. Tra questi, uno è relativo alla composizione delle commissioni, fino a ora rigettato dal Tribunale di Palermo in sede cautelare.