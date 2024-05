Confael, Martinez segretario nazionale del comparto Autonomie Locali

La nomina

PALERMO – Pietro Martinez è il nuovo Segretario Nazionale del comparto Autonomie Locali della Confael. La nomina, fortemente voluta dal Segretario Generale della Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori, Domenico Marrella, avviene in un momento di forte cambiamento nella strategia del sindacato sul territorio ed è funzionale alla volontà di implementare il lavoro nel settore delle autonomie locali per l’esperienza e le competenze che ricopre il nuovo Segretario Nazionale del comparto.

Martinez, infatti, dal 1997 è in servizio presso la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani dedicando la sua attività nel ramo delle gare di appalto e dei contratti. Ha ricoperto la funzione di Ufficiale Rogante e espletato procedure concorsuali di gara. Attualmente continua a collaborare con l’ufficio gare per l’espletamento delle procedure concorsuali interessanti i beni culturali finanziati con il Pnrr.

“Ho accettato l’incarico – sottolinea Martinez -, perché nelle autonomie locali, negli ultimi vent’anni il ruolo del lavoratore è stato decisamente trascurato e in molti casi sono stati lesi i diritti degli stessi lavoratori. Quella che vado ad affrontare è una sfida importante ma mi impegnerò al massimo per essere degno di rappresentarne le istanze dei lavoratori, prime fra tutte le problematiche legate al pensionamento, ai percorsi di carriera, alla sicurezza sui posti di lavoro, alle elezioni RSU che ad aprile 2025 si terranno su tutto il territorio nazionale”.

Forte della presenza degli altri Dirigenti nominati “con i quali – aggiunge Martinez – formiamo un ottimo team di lavoro, ci tengo a ringraziare tutti i lavoratori che ci hanno sostenuto in questa nuova sfida, mentre un ringraziamento particolare va al Segretario Generale della Confael, Domenico Marrella per aver voluto la mia nomina. Non posso, poi, non ringraziare i Dirigenti del Consiglio Direttivo del sindacato che con la ratifica della mia nomina mi hanno accolto nella grande famiglia Confael”.

Oltre a Martinez sono stati nominati: Ignazio Martines, Segretario Regionale Automie Locali per la Regione Sicilia; Cettina Paladino, Segretario Provinciale Autonomie Locali per la Provincia di Palermo; Sara Magrì, Segretario Provinciale Autonomie Locali locali per la provincia di Catania.