Condotta di Magazzinazzo, Confagricoltura: “Soddisfatti per i lavori”

L'infrastruttura era in disuso da diversi anni

CATANIA – Soddisfazione per i lavori di ripristino della condotta di contrada Magazzinazzo: è quanto espresso da Confagricoltura Catania, che si complimenta con l’Assessore Luca Sammartino per l’avvio delle opere sull’infrastruttura idrica in disuso ormai da diversi anni.

Il Presidente etneo di Confagricoltura, Giosuè Arcoria, si dice “soddisfatto dei notevoli passi avanti compiuti sul piano delle infrastrutture irrigue che questo governo regionale sta portando avanti anche se sappiamo che la strada è ancora molto lunga e che servono ulteriori interventi immediati per consentire alle imprese agricole di poter continuare a coltivare e produrre”.

Confagricoltura sottolinea come la riparazione della condotta di contrada Magazzinazzo “consentirà di riportare l’irrigazione a diverse migliaia di ettari di colture nel nostro territorio”.