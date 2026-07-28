 Insediata la nuova giunta provinciale di Confesercenti Palermo
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Confesercenti Palermo: insediata la nuova Giunta provinciale

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Francesca Costa è stata riconfermata alla presidenza
le nomine
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A seguito dell’assemblea elettiva che ha riconfermato Francesca Costa alla presidenza di Confesercenti Palermo, si è svolta presso la sede di Palermo la prima riunione degli organismi dirigenti provinciali, dedicata all’insediamento della nuova Giunta provinciale e alla definizione delle principali cariche associative.

La nuova Giunta

Dopo le comunicazioni della presidente Francesca Costa, l’assemblea ha proceduto all’elezione del vicepresidente vicario, incarico affidato a Massimiliano Mangano, e dei vicepresidenti provinciali: Alessandro Cilano, Giuseppe Conti, Nadia Lo Medico, Marco Mineo e Doriana Ribaudo.

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È stata inoltre definita la composizione della nuova Giunta provinciale, che sarà formata da Salvo Basile, Alessandro Cilano, Giuseppe Conti, Francesca Costa, Angelo Capitummino, Nadia Lo Medico, Vincenzo Lo Monte, Massimiliano Mangano, Marco Mineo, Doriana Ribaudo e Dario Traina.

Nel corso della riunione è stato inoltre costituito il Coordinamento provinciale dell’Imprenditoria Femminile e quello dei Giovani Imprenditori, due organismi che avranno il compito di promuovere la partecipazione, valorizzare le competenze e sostenere lo sviluppo delle imprese guidate da donne e giovani, contribuendo al rafforzamento del tessuto imprenditoriale del territorio.

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