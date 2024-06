Confindustria Catania-Irsap: intesa per il rilancio delle zone industriali

"Rafforzare sinergie per rispondere alle esigenze del tessuto produttivo"

CATANIA – Irsap e Confindustria Catania puntano a “rafforzare sinergie comuni per rispondere alle esigenze del tessuto produttivo del territorio” e “definire un percorso di collaborazione per il rilancio delle zone industriali e l’attrazione di nuovi investimenti”.

Lo fa sapere l’associazione degli industriali etnei, che ieri ha discusso l’argomento in un incontro al quale hanno preso parte il vicepresidente vicario dell’associazione Franz Di Bella e il commissario Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive Marcello Gualdani.

“Nel momento in cui Catania si conferma centro privilegiato di rilevanti investimenti – dichiarano il presidente di Confindustria Catania Cristina Busi e il vicepresidente vicario Di Bella – occorre poter avere puntuale contezza delle azioni e delle misure mirate alle nostre aree industriali. Opere infrastrutturali destinate alle imprese e manutenzione in primis sono per mantenere e ripristinare la loro indispensabile integrità”.

“Il rilancio delle zone industriali – osserva Gualdani – passa attraverso una strategia integrata e condivisa. L’Irsap è impegnato a garantire che le risorse finanziarie disponibili siano utilizzate in maniera efficiente e mirata.

“Lavoriamo con determinazione – ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo -.per creare un ambiente favorevole agli investimenti e allo sviluppo economico. Le nostre zone industriali devono diventare poli di eccellenza in grado di attrarre capitali e innovazione”.

“Per questo – ha aggiunto – il nostro impegno è massimo nel sostenere progetti infrastrutturali e garantire il mantenimento delle aree industriali. È fondamentale che le imprese trovino un terreno fertile per crescere e prosperare”.