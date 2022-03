Confindustria Sicilia, pronta ad accordi con imprese algerine per il gas

Il presidente Albanese ha incontrato l'ambasciatore dell'Algeria in Italia

PALERMO – Gas, salute, agroalimentare. Rapporti economici, di business, di networking, tra le imprese siciliane e quelle algerine.

Un ricco programma di iniziative di sviluppo strategico sul fronte della manifattura e sul fronte del commercio sono state discusse e messe in cantiere dall’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria, e dal presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. L’ambasciatore ha incontrato il presidente degli industriali siciliani nella sede di Confindustria Sicilia per discutere delle opportunità immediate di sviluppo e di business.

“Diversi sono i comparti merceologici nel quali le imprese algerine e le imprese siciliane possono già adesso stringere accordi commerciali con le imprese siciliane, siamo pronti a organizzare e sottoscrivere un incontro di business tra le imprese. La Sicilia per noi è strategica”, così l’ambasciatore.

“Tra Sicilia e Algeria da sempre c’è un rapporto di amicizia – conclude il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese – che si è evoluto in rapporti di virtuosa collaborazione economica e imprenditoriale in diversi campi delle attività d’impresa. Auspicio nostro è di proseguire su questa strada e continuare ad intessere sempre più fruttuose partnership”.