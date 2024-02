Congresso di Forza Italia, Schifani: “Derby tra le regioni alle Europee”

L'intervento del presidente della Regione

ROMA- “In questi due giorni stiamo assistendo a un secondo miracolo italiano: Forza Italia c’è ancora dopo che Berlusconi ci ha lasciato. Ognuno di noi ce la sta mettendo tutta, nella consapevolezza che Silvio Berlusconi è con noi in quelle battaglie che sono state le sue. Perché, non dimentichiamolo mai, Forza Italia era Berlusconi e Berlusconi era Forza Italia”. Così il presidente della regione Sicilia Renato Schifani intervenendo al congresso di Forza Italia in corso a Roma.

“Per le prossime elezioni europee direi, con una battuta, che nel partito c’è un derby tra regioni del Sud. Anche la Sicilia si iscrive a questo derby, poi vedremo i numeri. L’importante è lavorare tutti assieme. Un partito unito che ti garantisce, Antonio, lealtà, collaborazione, fraternità ed amicizia”, ha concluso.

“A proposito di legalità – ha detto Schifani – che se c’è un partito che ha veramente combattuto la criminalità organizzata, l’ha combattuta a viso aperto, quello è Forza Italia. Lo abbiamo fatto attraverso le leggi sul carcere duro e sui sequestri, grazie a Silvio Berlusconi che le ha volute. Altri si sono riempiti la bocca, hanno fatto sfilate e marce, ma noi ci abbiamo messo la faccia, per non dire a volte anche le incolumità”.