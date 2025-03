L'inviato di Schlein incontrerà il gruppo parlamentare all'Ars

PALERMO – Una riconferma ‘a tempo’ di Anthony Barbagallo sulla panchina del Pd Sicilia fino alle elezioni regionali del 2027, poi una nuova strada con un candidato gradito alla corrente alternativa all’attuale segretario. La proposta per una tregua nel Partito democratico siciliano arriverà sul tavolo del commissario per il congresso Nico Stumpo tra poche ore.

La mediazione nel Pd Sicilia

Si tratta di un tentativo di mediazione che arriva da un’area vicina a Barbagallo. Si prova a scongiurare il rischio che le spaccature degli ultimi mesi, sfociate negli scontri ad alta tensione dell’assemblea per il regolamento congressuale.

L’arrivo di Stumpo in Sicilia

Lunedì la Direzione regionale del Pd si riunirà nella sede di via Bentivegna, a Palermo, per discutere delle candidature alle elezioni di secondo grado nelle ex Province della Sicilia. Tra i nodi da sciogliere quello relativo al caso Agrigento, dove una possibile intesa con Forza Italia e Mpa ha scosso il partito locale. Possibile che il nodo segreteria venga affrontato anche in quella occasione ma di certo ci sarà un’anteprima con l’arrivo di Stumpo già domani, venerdì 28 marzo.

Stumpo incontra i deputati all’Ars

L’inviato di Elly Schlein incontrerà il gruppo parlamentare all’Ars, al cui interno si trovano i principali oppositori alla linea Barbagallo. Un incontro che avrebbe dovuto svolgersi la scorsa settimana ma che è stato rinviato per motivi personali di Stumpo, la cui nomina arrivò all’indomani delle risse dell’assemblea per il regolamento.

Nico Stumpo

La trattativa sulla segreteria regionale

La strada che si proverà a percorrere è quella di una riconferma di Barbagallo che dovrà traghettare il partito fino alle Regionali. Un percorso che consentirebbe all’attuale segretario di superare anche la prova delle elezioni politiche. All’attuale opposizione interna, però, sarà data la prospettiva di un cambio di leadership all’indomani degli appuntamenti elettorali del 2027. Fin qui la proposta, bisognerà conoscere la risposta.

Ipotesi Fabio Venezia

Una delle carte sul tavolo sarà quella di Fabio Venezia, tra i più accesi oppositori di Barbagallo. Il Pd del 2027, quindi, potrebbe avere le sembianze dell’ex sindaco di Troina e attuale deputato regionale, che in tanti danno da tempo come candidato dell’alternativa a Barbagallo. Se la trattativa andrà a buon fine il congresso Dem di primavera, che a gennaio appariva come una resa dei conti senza esclusione di colpi, si svolgerà in un clima di pacificazione non consueto per il Pd degli ultimi tempi.