Realizzata con un milione di euro di fondi Pnrr

È stata formalmente consegnata al Comune di Catania la nuova rotatoria che regola l’accesso all’Interporto, in via Ottava Strada 101, nella Zona Industriale. L’infrastruttura è stata realizzata con un investimento di circa un milione di euro finanziato interamente attraverso il Pnrr. L’obiettivo è migliorare la sicurezza della circolazione e l’efficienza della logistica in uno dei principali snodi produttivi della città.

Alla cerimonia ha partecipato l’amministratore unico della Società Interporti Siciliani (Sis), Michele Pivetti Gagliardi. Quest’ultimo ha consegnato ufficialmente l’opera al sindaco Enrico Trantino, insieme al responsabile unico del progetto, l’ingegnere Vincenzo Assumma, e al direttore dei lavori, il geometra Francesco Coco.

Interporto Catania, una nuova rotatoria per migliorare viabilità

L’intervento è stato progettato per rendere più sicuro e scorrevole il traffico veicolare in ingresso e in uscita dall’Interporto di Catania. Particolare attenzione ai mezzi pesanti che quotidianamente attraversano via Ottava Strada, collegamento strategico tra la tangenziale e l’area industriale della città.

La nuova rotatoria consente di disciplinare i flussi di traffico attraverso un sistema di accessi più ordinato e sicuro, riducendo le interferenze con la viabilità principale.

Illuminazione, pensiline smart e sostenibilità

Oltre alla realizzazione della rotatoria, il progetto ha previsto il completo rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Ma anche l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica ad alta efficienza e la realizzazione di pensiline fotovoltaiche intelligenti dedicate agli utenti del trasporto pubblico.

Le nuove strutture sono state progettate per offrire maggiori servizi ai lavoratori della Zona Industriale e ai passeggeri delle linee bus. Particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica.

Pivetti Gagliardi: “Passo fondamentale per modernizzazione”

Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore unico della Società Interporti Siciliani, Michele Pivetti Gagliardi.

“La consegna di quest’opera rappresenta un passo fondamentale per la modernizzazione e la transizione ecologica del nostro polo logistico”, ha dichiarato. “Non abbiamo solo messo in sicurezza un incrocio strategico tramite la nuova rotatoria, ma abbiamo voluto dare un’impronta fortemente innovativa all’area”, ha aggiunto.

“L’installazione di illuminazione di ultima generazione e di pensiline fotovoltaiche smart per i lavoratori e i passeggeri dei bus dimostra come la sinergia tra i fondi Pnrr e le istituzioni possa generare infrastrutture sicure, moderne e vicine alle esigenze dei cittadini”, ha concluso Pivetti Gagliardi.