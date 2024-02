Consegnato alla giornalista Lara Sirignano il premio Mario Francese

"Per avere interpretato la cronaca giudiziaria con tempestività e impegno civile"

PALERMO – Va alla giornalista dell’ANSA Lara Sirignano la XXV edizione del Premio giornalistico Mario Francese. Domenico Iannacone è, invece, il vincitore del premio intitolato a Giuseppe Francese, figlio del cronista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia che si battè per far riaprire le indagini sul delitto e far condannare i responsabili dell’omicidio del padre.

Rivolgendosi agli studenti presenti in platea, Lara Sirignano ha parlato delle difficoltà vissute da chi esercita oggi la professione giornalistica, specie nel suo settore, la cronaca giudiziaria: “L’accesso agli atti è sempre più ostacolato – ha detto la cronista dell’ANSA, autrice dello scoop sull’arresto del boss Matteo Messina Denaro -. Vengono posti paletti ai magistrati ma anche ai giornalisti, dietro l’alibi di valori sacrosanti, la presunzione di innocenza, che non si tutelano però con un’informazione annacquata”.

Le motivazioni del premio a Lara Sirignano sono state rese note da Franco Nicastro, consigliere regionale dell’Ordine e componente della commissione del Premio Francese: “Per avere interpretato la cronaca giudiziaria con un metodo che unisce precisione, indipendenza, tempestività e impegno civile”. Il premio è stato consegnato da Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei giornalisti Sicilia. A Domenico Iannacone il Premio Giuseppe Francese, consegnato da Riccardo Arena, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

“Con una narrazione che recupera la migliore tradizione del giornalismo italiano – la motivazione letta dal presidente della commissione del premio Gaetano Savatteri – esaltando echi che richiamano il cinema neorealista e l’inchiesta pasoliniana, Domenico Iannacone inserisce elementi di comprensione umana al reportage sociale con una speciale attenzione alle latitudini meridionali del Paese”.

“Combattete il vostro sogno”, il messaggio di Iannacone agli studenti che racconta il giornalismo vissuto come sfida, richiamando il tema dell’edizione di quest’anno del Premio, “Andare. Vedere. Raccontare”. Durante la manifestazione, è stato anche conferito il Premio Francese alla memoria di Andrea Purgatori.