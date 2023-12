Consigliere comunale lancia granate durante una riunione: morti e feriti VIDEO

Il momento dell'esplosione è stato catturato da una webcam che trasmetteva la riunione

KERETSK, UCRAINA – Consigliere comunale lancia una granata durante una riunione. Un drammatico evento ha scosso il villaggio di Keretsk in Ucraina occidentale causando la morte dell’attentatore e numerosi feriti. Un atto di violenza inaudita. Durante un incontro del Consiglio comunale, un uomo ha fatto esplodere una granata, causando il suo decesso e ferendo gravemente 26 persone.

Il consigliere comunale e le granate: i retroscena

Il momento dell’esplosione è stato catturato in un video da una webcam che trasmetteva la riunione. Nelle immagini scioccanti, si vede l’uomo lanciare due bombe nell’aula, seminando panico e caos tra i presenti. Le autorità locali hanno confermato il tragico bilancio, con l’autore dell’attacco deceduto a seguito della detonazione.

Nei giorni precedenti all’attacco, l’individuo, il cui nome non è stato ancora rilasciato, aveva espresso aperte critiche alle autorità locali sui social media. Fonti locali riferiscono che sul suo profilo Facebook erano stati pubblicati numerosi video in cui criticava le politiche e le decisioni del Consiglio comunale di Keretsk. Questi elementi sono attualmente al centro delle indagini per comprendere le motivazioni dietro al gesto estremo.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE