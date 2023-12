Consiglio comunale di Catania, eletti i componenti di tre Commissioni

I nomi dei nuovi membri

CATANIA – Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha eletto nella seduta di ieri sera, a scrutinio segreto, i componenti di tre Commissioni.

La Commissione elettorale

Nella Commissione elettorale comunale (che è composta dal Sindaco, da tre componenti effettivi e tre supplenti, con una rappresentanza della minoranza) sono stati eletti con 31 votanti i componenti effettivi Melania Miraglia, che ha ottenuto 13 voti, PierMaria Capuana, 12 voti (componenti di maggioranza) e Graziano Bonaccorsi, 6 voti (componente di minoranza).

Sono stati eletti componenti supplenti, con 28 votanti, Simona Latino, 13 voti, e Maurizio Mirenda, 9 voti, come componenti di maggioranza, e Giovanni Barbagallo, 5 voti, componente di minoranza. La delibera sull’esito della votazione è stata approvata, insieme con l’immediata esecutività, all’unanimità dei 27 presenti.

La Commissione Toponomastica

Nella Commissione per la Toponomastica sono stati eletti, con 28 consiglieri votanti, Carmela Monteleone (Commissione Decentramento), con 14 voti, Alessandro Campisi (Commissione Cultura), 6 voti, Anna Vullo (Commissione Cultura) 5 voti. La delibera è stata approvata, insieme con l’immediata esecutività, all’unanimità dei 24 presenti.

La Commissione Toponomastica, come da regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2009, è composta dal sindaco o assessore delegato, da tre membri esterni, da tre consiglieri comunali (due di maggioranza e uno di opposizione), dei quali uno deve essere componente della Commissione Decentramento e uno della Commissione Cultura, e dal dirigente del Servizio da cui dipende I’Ufficio Toponomastica o suo delegato senza diritto di voto. Ha la stessa durata del mandato sindacale.

La Commissione per i giudici popolari

Nella Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Appello (alla cui presidenza va il sindaco o un suo delegato) sono stati eletti, con 22 votanti, Maurizio Mirenda (14 voti), Gianina Ciancio (5 voti). La Commissione rimarrà in carica per tutta la consiliatura. La delibera è stata approvata all’unanimità dei 22 presenti.