Consiglio comunale, Mirenda entra a far parte della Lega di Salvini

Cardello: "Un momento di grande crescita"

CATANI – Una notizia che era già nell’aria da tempo, soprattutto dopo l’addio, avvenuto lo scorso dicembre, alla Nuova Democrazia Cristiana guidata da Salvatore Cuffaro e il conseguente passaggio al gruppo Misto. Adesso è ufficiale: Maurizio Mirenda entra a far parte del gruppo consiliare Prima l’Italia – Lega per Salvini Premier al Comune di Catania.

L’ingresso di Mirenda rafforza la presenza del Carroccio nell’aula di Palazzo degli Elefanti e rappresenta, secondo quanto si legge in una nota, “un importante momento di crescita politica”. Il gruppo sottolinea come l’esperienza e l’impegno del consigliere costituiranno un contributo significativo all’attività consiliare.

A rimarcarlo è il consigliere comunale Andrea Cardello, che evidenzia la crescita costante del gruppo, ormai punto di riferimento per chi si riconosce in un percorso politico improntato a coerenza e concretezza. “Continueremo a lavorare con determinazione e senso di responsabilità – afferma – per dare risposte alla comunità e rafforzare ulteriormente il progetto politico della Lega in città”.

Con questo passaggio, gli equilibri all’interno del Consiglio comunale registrano un nuovo assetto. Nei mesi scorsi, il Carroccio aveva accolto da FdI i campioni di preferenze Andrea Barresi e Paola Parisi.