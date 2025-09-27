Catania, Fratelli d’Italia addio: Barresi e Parisi passano alla Lega

"Troppe volte abbiamo dovuto accettare scelte verticistiche e illogiche"

CATANIA – La militanza in Fratelli d’Italia dei consiglieri comunali Andrea Barresi e Paola Parisi finisce qui. Per i due esponenti di Palazzo degli elefanti si aprono, invece, le porte del gruppo della Lega. L’annuncio arriva con una nota rilasciata, nella tarda serata di ieri, agli organi di stampa.

Barresi e Parisi lasciano FdI

Due campioni di preferenze. Già assessore all’Ambiente dell’ex sindaco Salvo Pogliese, il primo, e avvocata vicina al sindacato Ugl, la seconda, lasciano il partito di Giorgia Meloni dopo una lunga riflessione politica. “Per anni abbiamo lavorato nel partito, con lealtà, entusiasmo e convinzione, condividendone valori e programmi – si legge –. Abbiamo creduto in un progetto politico capace di rappresentare al meglio i bisogni della collettività. Dobbiamo, tuttavia, constatare, con rammarico, che, nonostante il grande impegno profuso da Giorgia Meloni per la crescita del partito, di quel progetto, a Catania, nulla si è realizzato”.

La decisione viene da lontano e – stando ai rumors – sarebbe stata determinata anche dell’impasse che non ha consentito, finora, l’avvio della fase due (quella cioè del rimpasto) della giunta guidata da Enrico Trantino, anche lui espressione di FdI. “Prendiamo atto – si legge – che il partito cittadino è chiuso in logiche correntizie che privano le decisioni della necessaria collegialità. Il confronto, presupposto per una efficace azione politica, è sistematicamente mortificato, a danno della condivisone delle scelte programmatiche e della loro relativa attuazione”.

“Troppe scelte verticistiche”

E ancora: “Troppe volte abbiamo dovuto accettare scelte verticistiche e illogiche, non rappresentative dell’interesse dei cittadini. È inaccettabile che il mandato ricevuto dai nostri elettori venga svilito: abbiamo un dovere verso chi ci ha dato fiducia e merita ascolto, rispetto e coerenza. Inevitabilmente, rileviamo come la comunità politica, a cui abbiamo convintamente aderito, abbia, a Catania, tradito se stessa”.

Come detto, dalla Fiamma al Carroccio pur rimanendo nel perimetro del centrodestra. “Aderiamo alla Lega di Matteo Salvini, che si contraddistingue per l’azione politica volta alla valorizzazione e tutela delle identità locali, delle risorse agricole e ambientali e per il potenziamento infrastrutturale. Con la guida di Luca Sammartino e de Valeria Sudano – concludono – siamo consapevoli di intraprendere, oggi, un percorso politico nuovo, capace di dare al nostro territorio le risposte e le prospettive che merita”.