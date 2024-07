Consiglio comunale su Amg: Figuccia manda in procura le registrazioni

L'attacco del capogruppo della Lega

PALERMO – “Quello che è successo in Consiglio comunale, durante la seduta in cui è stato approvato il nuovo contratto di servizio dell’Amg, è particolarmente grave e per questo ho deciso di inviare tutte le registrazioni pubbliche alla Procura della Repubblica affinché vengano intraprese tutte le azioni che i magistrati ritengano opportune per stabilire se siano stati commessi reati”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Comune di Palermo. “I fatti gravi a cui faccio riferimento – aggiunge – sono le fortissime interferenze politiche da parte dell’assessore Salvatore Orlando nei confronti di un dirigente comunale, che probabilmente hanno rasentato l’abuso di potere, in una materia delicata come il nuovo contratto di servizio di un’azienda, l’Amg, che tra le sue competenze ha la gestione dell’illuminazione pubblica e che prevede il ricorso ai privati”.

“Durante la seduta – prosegue Figuccia – Orlando ha detto che poteva tranquillamente condizionare il voto dei consiglieri della maggioranza, anzi letteralmente che avrebbe deciso lui come avrebbero votato, con una superbia e arroganza mai viste in Consiglio. Come se non bastasse, ha pure fatto modificare il parere del dirigente su un emendamento da contrario a favorevole e ha anche dettato personalmente la motivazione di un parere contrario, a un emendamento, che si presume per dimenticanza non era stato espresso”.