Consorzi di bonifica, i sindacati: “La riforma è necessaria”

L'appello di Fai, Flai e Filbi: "Deputati Ars trovino giusta via"

PALERMO – “I deputati dell’Ars trovino la giusta via e approvino la riforma dei consorzi di bonifica, una riforma necessaria per l’agricoltura siciliana, per la stabilizzazione dei lavoratori e per la continuità occupazionale del personale”.

È l’appello lanciato dai segretari di Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil regionali, Tonino Russo, Adolfo Scotti ed Enzo Savarino.

“Alla luce di quanto verificatosi durante i lavori d’aula dell’ultima seduta- aggiungono – esprimiamo fortissime preoccupazioni e confermiamo dunque il presidio del 22 luglio in piazza Parlamento a sostegno del varo della riforma assicurando la continuità lavorativa per tutti gli addetti dei consorzi”.

Per i segretari di Flai, Fai e Filbi “la Sicilia ha bisogno di uomini che davanti alle esigenze della comunità siano in grado di fare scelte libere. L’approvazione della riforma del settore della bonifica deve in tal senso avere priorità, è fondamentale, per cui chiediamo ai deputati, a nome dei siciliani, che facciano il dovere per il quale sono stati eletti”.