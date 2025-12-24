“Consorzio sviluppo e legalità”: prolungamento fino al 2060

Lo ha deciso l'assemblea dei sindaci

SAN GIUSEPPE JATO (PA) – Un passo decisivo per il futuro della legalità e dello sviluppo nel territorio dell’Alto Belice Corleonese. L’Assemblea dei sindaci del Consorzio Sviluppo e Legalità ha approvato all’unanimità lo schema di modifiche allo Statuto dell’ente.

Il documento, proposto dal Consiglio di amministrazione, passerà ora alla fase di ratifica definitiva da parte dei rispettivi Consigli comunali dei Comuni soci.

L’aggiornamento dello Statuto giunge a oltre 25 anni dalla costituzione del Consorzio e risponde all’esigenza dell’adeguamento normativo con l’allineamento alle più recenti disposizioni legislative in materia di enti locali e gestione dei beni confiscati.

Deciso il prolungamento della durata dell’ente fino al 2060. Tale estensione è stata necessaria per scongiurare l’imminente scadenza naturale del Consorzio, garantendo così la stabilità giuridica necessaria per una programmazione operativa di lungo periodo.

Questa riforma non rappresenta solo un atto burocratico, ma il coronamento di un intenso percorso di crescita e rilancio intrapreso sinergicamente dall’assemblea dei sindaci e dal CdA a partire dall’estate 2023. “Grazie a queste modifiche, il Consorzio potrà gestire con maggiore efficacia i progetti di valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, consolidando il proprio ruolo di presidio di legalità nel territorio”. si legge in una nota.