Catania, sgomberati il consultorio e lo studentato autogestito di via Gallo

La denuncia di "Mi cuerpo es mio"

CATANIA – Sgomberato il consultorio “Mi cuerpo es mio” a Catania. Nella mattina di martedì 5 dicembre un’operazione della Polizia ha sgomberato i locali in cui hanno sede un consultorio per donne e uno studentato, in via Gallo 3.

Le operazioni sono state annunciate dallo stesso consultorio autogestito “Mi cuerpo es mio” con un post sui propri canali social: “La risposta di ordine pubblico – si legge – comune e istituzioni all’indomani del 25 novembre è questa: decidere di sgomberare uno dei pochi posti che si oppone e contrasta la violenza di genere sul territorio, in cui giovani e meno giovani si organizzano contro il patriarcato”.

Come informa la questura di Catania, lo sgombero è stato attuato in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, per restituire all’ente proprietario lo stabile in cui ha sede il consultorio. Le operazioni si sarebbero svolte senza particolari problemi di ordine pubblico, con gli occupanti che hanno lasciato i locali e sono scesi in strada a manifestare contro la chiusura.

Arci: “Atto gravissimo”

Sullo sgombero prende posizione il comitato territoriale Arci di Catania, con una nota in cui si legge: “Lo sgombero in corso a Catania dello studentato 95100, sede delle attività di consultorio, di Non Una Di Meno, cuore della lotta transfemminista, è un’azione insensata e gravissima. Ancora più grave è che la titolarità dell’immobile sia anche dell’Università di Catania che ha consentito una azione così stupida e violenta. Università al centro di operazioni immobiliari enormi nella zona e che non aveva alcun bisogno di quegli spazi”.

“È grottesco e assurdo – si legge ancora – che mentre il Comune avalla l’occupazione di beni confiscati da parte dei mafiosi e l’Università tiene sottoutilizzati e chiusi molti dei suoi locali, si procede allo sgombero di uno spazio vivo e indispensabile per la comunità. Sindaco e Rettore diano spiegazioni e restituiscano immediatamente quello spazio alle studentesse, agli studenti, alle attività a sostegno delle donne e alla lotta transfemminista”.

