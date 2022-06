Conte acclamato al Borgo Vecchio: “Chi dà il pane merita il voto”

Bagno di folla per il leader del M5s nel popolare rione del capoluogo. Con lui il candidato sindaco Franco Miceli

PALERMO – “Salutiamo il papà del reddito di cittadinanza”, “chi dà il pane merita il voto”. E ancora: “una statua d’oro ti devono fare, devi fare il presidente della Repubblica”: così la gente del quartiere del Borgo Vecchio, nel centro di Palermo, ha accolto il leader del M5s Giuseppe Conte, che sta incontrando come aveva promesso quando era premier nella sua visita in città alcuni imprenditori che hanno denunciato il racket delle estorsioni.

Una donna gli porta una bottiglietta di acqua tonica, Conte ringrazia mentre la gente lo circonda e urla il suo nome. Con Conte c’è Franco Miceli, candidato sindaco per il centrosinistra a Palermo e ci sono i dirigenti locali del Movimento: per il leader del M5s passeggiata tra i vicoli del Borgo. È la prima tappa della seconda giornata a Palermo per l’ex premier.

“Non vi lasciamo soli. Teniamo la mafia lontana dalle imprese – ha detto Conte, incontrando Giuseppe Piraino, imprenditore edile che ha denunciato la mafia -. Lavoriamo con una squadra di tecnici per risolvere i problemi che denunciate e supportarvi. Le mie non sono promesse, sono impegni”.

“Conte ci ha ascoltato – ha affermato Piraino – e ha preso con noi l’impegno a sostenerci. Chiediamo lo sblocco dei bonus edilizi accatastati nei nostri cassetti fiscali, altrimenti gli imprenditori finiscono in mano all’usura e alla mafia”.

Conte, a margine della sua visita nel popolare rione palermitano ha commentato anche l’accordo Ue sul salario minimo. “Anche l’Europa abbraccia la riforma del salario minimo – ha detto ai giornalisti presenti -. La cosa bella è che in Italia quando si tratta di seguire le ricette dell’autorità tutti a emulare la Ue, adesso voglio vedere se la seguiranno anche sul salario minimo”.

E tornando al reddito di cittadinanza Conte ha ricordato che “Draghi quando ha ricevuto il nostro sostegno al governo ha detto che condivideva il reddito di cittadinanza e credo che il premier si renda conto che la tenuta e la coesione sociale sono dei valori essenziali in un sistema democratico. Sarebbe grave non presidiare questa misura di protezione sociale”.