Conte: “Chi va via non sputi su M5s”, Di Maio svela il nome del suo partito

E Calenda attacca: "Non chiedeteci di votare Di Maio, Bonelli e Fratoianni"

ROMA “Chi va via per candidarsi non sputi veleno su di noi, non lo consentiamo’. Lo ha detto Giuseppe Conte alla riunione con gli attivisti del Movimento in Campania.

Al programma Mezz’ora in più Luigi Di Maio ha annunciato il nome del suo partito che si chiamerà “Impegno civico”. Il cofondatore del partito sarà Bruno Tabacci. Di Maio ha smentito che a lui sarebbe stato riservato un collegio uninominale a Modena per consentirgli di rientrare in Parlamento. “Se non ci sono le coalizioni, come si può contrattare per i collegi?”, ha detto Di Maio

‘Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali’. Lo ha scritto su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

E Stefano Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali, poi divenuto leader dei No Green pass, sarà candidato alle prossime elezioni nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone.