L'operazione condotta da carabinieri e polizia municipale

PALERMO – Due commercianti sono stati denunciati e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 9 mila euro nel corso di un’operazione di controllo svolta dai carabinieri e dalla polizia municipale nel centro storico di Palermo. L’attività è stata finalizzata a contrastare l’abusivismo commerciale e le irregolarità legate all’occupazione del suolo pubblico. Nel mirino delle verifiche sono finiti diversi esercizi commerciali della zona.

Controlli a Palermo, i destinatari delle denunce

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Palermo Centro insieme agli agenti della polizia municipale. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati un uomo di 37 anni e uno di 55 anni, entrambi palermitani e già noti alle forze dell’ordine. I due dovranno rispondere delle ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico e deturpamento di beni culturali.

Irregolarità amministrative e sanitarie

Le ispezioni hanno inoltre fatto emergere numerose violazioni amministrative relative al rispetto della normativa comunale sul commercio e delle disposizioni igienico-sanitarie. In uno degli esercizi controllati è stata accertata la somministrazione di alimenti e bevande senza la necessaria SCIA di categoria “C”. Gli operatori hanno inoltre rilevato l’assenza dell’autorizzazione prevista per la diffusione di musica, disponendo l’immediata diffida all’interruzione dell’intrattenimento sonoro.

Le sanzioni amministrative

Il bilancio complessivo dell’attività ispettiva si è concluso con sanzioni amministrative per un importo superiore a 9 mila euro. L’intervento rientra nei controlli disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Palermo per verificare il rispetto delle regole nei pubblici esercizi, contrastare l’abusivismo commerciale e tutelare il patrimonio storico-artistico del centro cittadino, garantendo maggiore sicurezza ai residenti e ai frequentatori della movida.

Nei giorni scorsi, nel centro storico di Trapani, i Nas hanno eseguito una serie di controlli in ristoranti e pubblici esercizi. Gli accertamenti si sono conclusi con sequestri e multe.