Controlli dei carabinieri a Termini: scattano denunce e multe

Ai posti di controllo identificate 107 persone e controllati 43 veicoli

TERMINI IMERESE – Controlli ad alto impatto dei carabinieri di Termini Imerese. Sono stati impegnati i militari della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Termini Imerese, Aliminusa e Montemaggiore Belsito che hanno svolto numerosi controlli su mezzi e persone in transito, pattugliando le aree del territorio più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.

A Termini Imerese, un 27enne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In seguito a una perquisizione l’indagato è stato trovato in possesso di un bastone telescopico lungo 75 cm, nascosto nel portaoggetti dell’auto e di 38,65 grammi di hashish già suddivisi in dosi.

I carabinieri durante i controlli alla circolazione stradale hanno controllato alla guida dei rispettivi motoveicoli tre giovani età compresa tra i 17 ed i 29 anni, accertando che si erano messi alla guida senza aver mai conseguito la patente. Poiché nell’ultimo biennio i tre avevano commesso la stessa infrazione al Codice della strada, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese.

Complessivamente, sono state identificate 107persone, controllati 43 veicoli, elevate 12 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per un importo di 8.000 euro, sequestrati tre veicoli per mancata copertura assicurativa e segnalate 2 persone alla Prefettura di Palermo come assuntrici di sostanze stupefacenti.