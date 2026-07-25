 Controlli dei Nas a Lampedusa e Pantelleria: multe per 40 mila euro
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Irregolarità in ristoranti, supermercati e attività turistiche
CARABINIERI
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1 min di lettura

PALERMO – Controlli a tappeto dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Palermo a Lampedusa e Pantelleria per verificare il rispetto della normativa in materia di igiene, sicurezza alimentare e autorizzazioni nelle attività ricettive, di ristorazione, negli esercizi commerciali e nei servizi sanitari.

Nel corso delle verifiche sono state accertate diverse irregolarità, tra cui carenze strutturali e igienico-sanitarie e l’esercizio dell’attività di ristorazione in assenza delle previste autorizzazioni.

A Lampedusa i controlli, eseguiti con il supporto dei militari della Tenenza e del personale dell’Usmaf di Palermo, hanno interessato anche un ristorante risultato privo della registrazione sanitaria. L’Asp ha disposto l’immediata cessazione dell’attività.

Le verifiche hanno riguardato anche alcune imbarcazioni impiegate nelle escursioni turistiche con servizio di ristorazione a bordo. Per ciascuna di quelle controllate è stata contestata una sanzione amministrativa di 5.672 euro, con intimazione alla cessazione dell’attività abusiva.

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A Pantelleria, invece, in un supermercato sono stati sequestrati oltre due quintali di alimenti conservati a temperatura non idonea, parte dei quali con il termine di validità scaduto. Nel mirino dei controlli sono finite anche attività di ristorazione esercitate abusivamente nell’ambito di aziende di enoturismo e home restaurant.

Complessivamente i controlli hanno portato al sequestro di circa tre quintali di alimenti, immediatamente destinati alla distruzione, e alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 40 mila euro.

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