Controlli interforze a Partinico: multe, denunce e un arresto

Il bilancio dell'operazione

PARTINICO – Controlli interforze a Partinico. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno effettuato posti di blocco, controlli di persone sottoposte a misure cautelari e verifiche di natura amministrativa per alcuni esercenti commerciali. Sotto quest’ultimo aspetto, sono stati effettuati 12 accessi ispettivi, di cui 2 a titolari di licenza di P.S. (sale giochi).

I controlli hanno riguardato anche irregolarità riguardanti il fenomeno del lavoro “sommerso”, ed in tale contesto, in 2 esercizi commerciali è stata rilevata la presenza di quattro lavoratori in nero per le quali sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare pari a 15.000 euro.

Durante un altro controllo, invece, al gestore di un bar è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 2.000,00 euro per la riscontrata mancanza del manuale di autocontrollo.

Il titolare di un marmificio è stato inoltre denunciato in quanto l’attività, a seguito di controllo, è risultata abusiva, priva di requisiti e titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali.

Tra le altre effettuate, una delle perquisizioni portate a compimento ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente del tipo marijuana e di effettuare un arresto. Nello specifico un partinicese di 57 anni, è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A suo carico sono stati rinvenuti e sequestrati, a seguito di perquisizione domiciliare, 28 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, posto, inoltre, sotto sequestro, poiché ritenuto provente dell’attività illecita, denaro contante pari a 45 euro.

Complessivamente sono state identificate 229 persone, di cui 77 con precedenti di polizia, controllati 97 veicoli ed elevate 4 sanzioni al Codice della Strada per sanzioni del valore di 692,00 euro, 6 i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.