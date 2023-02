Controlli nei locali della movida di Palermo e provincia: diverse sanzioni

Complessivamente sono state identificate 433 persone, di cui 61 con precedenti di polizia, controllate 245 vetture

PALERMO – Continuano i controlli da parte della polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, volta a contrastare l’abusivismo commerciale con contestuale controllo su strada di possibili avventori e tesi a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere.

L’attività della polizia si è concentrata su un’ampia porzione di territorio comprendente l’area della “Vucciria”, luogo tradizionalmente frequentato dai giovani ed epicentro della movida cittadina, e i territori provinciali di Bagheria, Cefalù e Termini Imerese, al fine di garantire e fornire una cornice di sicurezza agli esercenti di locali pubblici e prevenire eventuali episodi di violenza.

A seguito di controlli all’interno di due esercizi commerciali ubicati nel centro storico palermitano sono state riscontrate numerose violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro le cui sanzioni sono in corso di formalizzazione. Durante un terzo controllo ispettivo nei confronti di altro esercizio, insistente nel quartiere “Vucciria “, il titolare non esibiva alcuna concessione per occupazione di suolo pubblico, ragion per cui veniva sanzionato amministrativamente e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Analoghi accertamenti sono stati effettuati nei rispettivi territori di Bagheria, Cefalù e Termini Imerese nel corso dei quali non sono emerse irregolarità di natura amministrativa.

Complessivamente sono state identificate 433 persone, di cui 61 con precedenti di polizia, controllate 245 vetture, elevate 19 sanzioni al codice della strada e 1 veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, 3 i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.