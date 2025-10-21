Gela, giro di vite della polizia: controlli, multe e denunce

L'operazione disposta dalla questura nissena

GELA (CALTANISSETTA) – Sei persone denunciate, 511 identificate e 140 veicoli controllati. Questo il bilancio di una operazione di controllo straordinario del territorio messa in atto dalla polizia a Gela, in provincia di Caltanissetta. I controlli sono stati disposti dal questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello e hanno interessato le zone di Macchitella, Caposoprano e Setteferine, ma anche il lungomare.

I controlli della polizia a Gela

Nel corso della perquisizione eseguita su un’auto fermata dagli agenti sono stati sequestrati cinque coltelli detenuti illegalmente. Sono state elevate 12 sanzioni per violazioni del Codice della strada e per mancanza di copertura assicurativa dei mezzi. Altre irregolarità riguardavano la sosta selvaggia, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l’uso del cellulare alla guida.

Eseguite inoltre cinque perquisizioni e segnalate tre persone alla prefettura di Caltanissetta per uso personale di droghe. I sei denunciati devono rispondere, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di hashish, possesso di armi da taglio e detenzione abusiva di munizionamento.

