Controlli in provincia di Palermo: multe a raffica e denunce

Sequestrati alcuni mezzi e denunciate numerose persone

PALERMO – I carabinieri hanno attuato un servizio di monitoraggio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa.

L’attività ha condotto al deferimento in stato di libertà di 16 persone e alla contestazione di numerose violazioni amministrative.

A Termini Imerese, una 52enne, titolare di un esercizio commerciale, è stata denunciata per inosservanza delle normative sulla tutela della salute dei dipendenti e per l’installazione di sistemi di videosorveglianza privi delle prescritte autorizzazioni.

A Caccamo, tre uomini, rispettivamente di 26, 38 e 39 anni, sono stati sorpresi in possesso di coltelli e strumenti atti a offendere senza giustificato motivo.

Tra Trabia e il territorio termitano, altre 7 persone, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, sono state denunciate per aver condotto veicoli senza aver mai conseguito la patente di guida, con la contestazione della recidiva nel biennio. Nel corso della stessa attività di controllo, i militari hanno denunciato 3 conducenti, di età compresa tra i 18 e 25 anni, sorpresi alla guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di alcolici o sostanze psicotrope.

L’azione di prevenzione ha portato alla segnalazione di 8 persone, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, alla Prefettura di Palermo, in quanto trovati in possesso di hashish e marijuana.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 110 persone e ispezionati 55 veicoli. Le sanzioni elevate per inosservanze del Codice della Strada ammontano a oltre 23mila euro, con il contestuale fermo di 17 autovetture e il sequestro di 2 motocicli.