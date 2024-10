Controlli sulla sicurezza sul lavoro, tre attività sospese e sanzioni

Nell'agrigentino e a Messina

PALERMO – Controlli sulla sicurezza sul lavoro in Sicilia: tre provvedimenti di sospensione delle attività e una serie di prescrizioni e sanzioni in materia di salute e sicurezza sono stai adottati dopo i controlli degli ispettori del lavoro in provincia di Agrigento e Messina.

I controlli sulla sicurezza sul lavoro

Nell’agrigentino è stata sospesa l’attività di un oleificio perché sono stati trovati 3 lavoratori in nero su 9 dipendenti. Gli ispettori hanno impartito prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, e formazione e informazione dei lavoratori.

Nell’oleificio non erano stati consegnati ai dipendenti i dispositivi di protezione. Sono state elevate ammende per circa 10 mila euro.

Le altre verifiche

In altri due esercizi commerciali sono stati trovati impianti di videosorveglianza non autorizzati e in una delle due attività la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile. Per questi motivi è scattata la sospensione dell’attività e multe per 10 mila euro.

Nel messinese in un centro estetico è stato trovato un dipendente irregolare su tre presenti ed è scattata la sospensione dell’attività. Nei giorni scorsi gli ispettori Inl, nella provincia di Messina, hanno effettuato una serie di verifiche nei centri estetici e multe per circa 5 mila euro.