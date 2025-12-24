Controlli tra Gela e Niscemi: denunce, sequestri e un arresto

L'operazione dei carabinieri

GELA – Controlli dei carabinieri tra Gela e Niscemi, raffica di denunce e sequestri. A Gela sono state denunciate 10 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché sorpresi con diverse dosi di “hashish” per un complessivo peso di 50 grammi e alcune dosi di “cocaina” per un peso di 0.40 grammi; cinque persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di “hashish” per uso personale.

I militari di Niscemi hanno eseguito, inoltre, un’ordinanza di aggravamento di misure cautelare emessa dal Tribunale di Fermo, nei confronti di un ventinovenne originario di Gela, pluripregiudicato, già gravato dall’obbligo di dimora in un comune della provincia di Venezia e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei cui confronti, a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni impostegli, l’autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico; rintracciato dai carabinieri nel comune di Niscemi, è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura restrittiva.

Nel corso dei servizi effettuati, sono stati complessivamente controllati 62 veicoli, identificate 87 persone ed elevate 9 contestazioni di violazioni del Codice della Strada, per un importo superiore ai 4.008 euro, con il sequestro di un veicolo.