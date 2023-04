Convenzione per il collegamento ferroviario nel porto di Augusta

Finanziato con 75 mln da fondi Pnrr, sarà nodo 'core' rete Ten-T

AUGUSTA – Sottoscritta la convenzione attuativa per la realizzazione del collegamento ferroviario del porto di Augusta, infrastruttura che favorirà l’interconnessione del terminal megarese con la linea ferroviaria, per una nuova mobilità integrata e sostenibile. A firmare l’accordo, che dà il via alla fase conclusiva della progettazione di fattibilità tecnico economica dell’opera, il commissario straordinario di governo, Filippo Palazzo, il capo del dipartimento del dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Pujia, l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, società capofila polo infrastrutture del gruppo Fs,SiciliaOrientale, Francesco Di Sarcina.

Il collegamento ferroviario del porto di Augusta, con un finanziamento Pnrr di 75 milioni di euro, consentirà di realizzare la connettività multimodale del porto con importanti ricadute sull’economia del territorio. Lo scalo di Augusta costituisce un nodo ‘core’ della rete Transeuropea Ten-T e, oltre ad essere un porto petrolchimico, è anche un rilevante porto commerciale che, tuttavia, finora non ha potuto beneficiare di un collegamento ferroviario in grado di assicurarne la totale intermodalità. Il ministero delle Infrastrutture, si legge in una nota, “assicurando la fattibilità all’opera grazie ai fondi del Pnrr, con la firma dell’accordo pone un altro importante tassello nell’azzeramento del gap infrastrutturale tra i porti del nord e del sud,