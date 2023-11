Coppa Davis, l’Italia sconfigge la Serbia e accede alla finale

Gli azzurri domani sfideranno l'Australia per "l'insalatiera"

MALAGA – Era ancora, dopo poco meno di una settimana, sfida tra Jannik Sinner e Nole Djovokvic, ma non solo. A scontrarsi erano anche Italia e Serbia per un posto in finale di Coppa Davis, dove vi è già l’Australia di De Minaur e Popyrin. Ad avere la meglio gli azzurri che si sono aggiudicati il doppio decisivo e domani, domenica 26 novembre, dalle 16, si contenderanno “l’insalatiera”.

La sfida era iniziata in salita con la sconfitta di Lorenzo Musetti che si è dovuto arrendere 7-6 2-6 1-6; a rimettere tutto in gioco è stato Sinner che ha sconfitto Djokovic con il risultato di 6-2 2-6 7-5 con l’azzurro bravo ad annullare tra matchpoint.

Decisivo dunque è stato il doppio con Sinner e Sonego bravi a sconfiggere Djokovic e Kecmanovic, con il match terminato 6-3 6-4.

Azzurri nuovamente in finale

Gli azzurri non raggiungevano la finale dal 1998, quella di domani sarà l’ottava finale della storia per la nazionale italiana.

L’Italia raggiunse la prima volta la finale di Coppa Davis nel 1960. Gli azzurri giocarono al White City Stadium di Sydney contro l’Austrialia, dal 26 al 28 dicembre, su erba. L’Italia fu sconfitta con il risultato di 4-1. A conquistare il punto per l’Italia fu Nicola Pietrangeli.

L’anno dopo, nel 1961, altra finale per l’Italia ancora contro l’Australia che si impose, a Melbourne, con un netto 5-0.

La prima e unica vittoria in finale arriva nell’anno 1976, quella volta si giocava sulla terra rossa di Santiago in Cile. Allora la squadra capitanata da Nicola Petrangeli vinse con il risultato di 4-1 con Corrado Barazzutti, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli.

Dopo la vittoria del 1976, gli azzurri furono sconfitti nel 1977 sull’erba australiana, nel 1979 sul cemento contro gli Stati Uniti di John McEnroe e nel 1980 sulla terra rossa di Praga contro le Cecoslovacchia di Tomas Smid e Ivan Lendl.

L’ultima finale dell’Italia in Coppa Davis è del dicembre 1998. Gli azzurri al Forum di Assago persero 4-1 contro la Svezia.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2 e sui canali di Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Diretta streaming gratuita su Raiplay, in esclusiva per abbonati su Sky Go e a pagamento su NOW.