Coppa degli Assi, Russo (FdI): “Opportunità straordinaria”

Il concorso ippico inizia il 30 novembre e termina il 3 dicembre

PALERMO – Il senatore palermitano di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, parla del ritorno a Palermo della Coppa degli Assi dopo 12 anni. Il concorso ippico internazionale inizia il 30 novembre, termina domenica 3 dicembre e si tiene al campo ostacoli della Favorita.

“Accogliamo con entusiasmo il ritorno, dopo 12 anni, della 38esima edizione della Coppa degli Assi a Palermo – afferma Russo – . Un evento reso possibile dal gioco di squadra messo in atto dalla Regione Siciliana, attraverso l’importante apporto dell’assessorato al Turismo e dal Comune di Palermo, che si è fatto trovare pronto ad accogliere e celebrare un evento di tale portata”.

“Un plauso alla macchina amministrativa”

“Un plauso va certamente a tutta la macchina amministrativa e con essa al vicesindaco della città, Carolina Varchi, e all’assessore Mineo, che si è prontamente adoperato per il recupero della struttura. Ringrazio i ministri Abodi e Lollobrigida per la sensibilità dimostrata e l’impegno profuso affinché si realizzasse concretamente quest’evento storico”, continua.

“Palermo si è dimostrata all’altezza”

“Non possiamo trascurare l’importanza di questo evento, non solo come competizione sportiva di alto livello, ma anche come catalizzatore turistico – conclude – . La capacità della Coppa degli Assi di attrarre visitatori è innegabile, e Palermo si è dimostrata all’altezza della situazione, aprendo le porte ad un’opportunità straordinaria per la città”.