Incidente mortale tra Cammarata e Santo Stefano di Quisquina

CAMMARATA (AG) – Incidente mortale lungo la strada provinciale che collega Cammarata e Santo Stefano Quisquina, nella zona circondata dai monti Sicani in provincia di Agrigento.

A perdere la vita è un camionista di 61 anni, Corrado Lipani, originario di Mazzarino. L’uomo, dipendente di una ditta di San Giovanni Gemini, era alla guida del mezzo pesante finito, per cause ancora in corso di accertamento, in una scarpata sottostante dopo essersi ribaltato. Il conducente, prima dello schianto, avrebbe tentato una disperata fuga dall’abitacolo, aprendo lo sportello e lanciandosi in velocità sul selciato. L’impatto però non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cammarata, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e un’ambulanza del 118.