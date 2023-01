Corsaro, sindaco di Misterbianco, eletto nel consiglio Anci

"A lavoro per garantire tenuta dei Comuni e servizi ai cittadini".

PALERMO. Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro entra a far parte del Consiglio regionale di ANCI Sicilia. A eleggerlo, fra gli altri componenti, l’assemblea dei sindaci isolani che compongono l’Associazione dei Comuni italiani, svoltasi oggi a Palermo. Nel corso della giornata, è stato anche designato come nuovo presidente di ANCI Sicilia Paolo Amenta.

Le parole di Corsaro

“Accetto con orgoglio ed entusiasmo la sfida e ringrazio i colleghi sindaci siciliani per avermi dato fiducia. Per la prima volta dopo più di due decenni, la città di Misterbianco ottiene una rappresentanza negli organismi di Anci Sicilia, l’associazione che da voce alle aspettative delle amministrazioni locali e che quindi si fa carico delle esigenze quotidiane di tutti i cittadini italiani e siciliani.

Ci metteremo subito a lavoro sulle principali problematiche del governo locale in Sicilia, dai rifiuti al caro energia, passando per infrastrutture, scuole e ambito sociale, per portare all’attenzione dei Governi regionale e nazionale, dell’Ars e del Parlamento, le nostre proposte e le soluzioni più opportune, nell’interesse della tenuta dei Comuni e dei servizi ai cittadini”.