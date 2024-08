Cosa bisogna sapere prima di richiedere un prestito personale

Un prestito personale è la soluzione ideale per dare vita ai propri progetti o realizzare i propri sogni. Le caratteristiche di questo prodotto, destinato ai consumatori, sono molto semplici: la somma finanziata viene erogata direttamente sul conto corrente del richiedente, che si impegna a restituirla poco per volta, attraverso il pagamento di una rata mensile, sulla base delle condizioni pattuite con l’istituto di credito.

Dato che si tratta di una forma di finanziamento molto versatile, molti utenti sono interessati a saperne di più. Per conoscere tutti i dettagli e come ottenere un prestito personale su misura, basta recarsi in una delle filiali Compass di Palermo, o scegliere tra quelle presenti in Sicilia. Per accompagnarvi nella comprensione di questo prodotto, oggi approfondiremo ciò che c’è da sapere prima di presentare una richiesta.

Prima di procedere, vogliamo subito sottolineare una peculiarità fondamentale: a differenza di quanto accade con i prestiti finalizzati, nel caso dei prestiti personali il consumatore non è tenuto a specificare le motivazioni della sua richiesta di finanziamento.

Conoscere i tassi di interesse

Un prestito personale tiene in considerazione due variabili principali: TAEG e TAN. Il valore di questi due parametri è fondamentale ai fini del calcolo degli interessi e del costo totale del credito. Il TAN è il Tasso Annuale Nominale, mentre il TAEG è il Tasso Annuo Effettivo Globale d’interesse.

La principale differenza tra i due risiede nel fatto che il TAN è un valore percentuale su base annua, che definisce gli interessi relativi al prestito, mentre il TAEG fa riferimento al costo totale del prestito, comprendendo alcune delle spese accessorie connesse ad esso.

I requisiti per richiedere un prestito personale

Come abbiamo già anticipato, il richiedente non è tenuto a specificare le ragioni della sua richiesta di finanziamento. Deve, però, dimostrare di essere in grado di restituire la somma finanziata e, a tal fine, viene sottoposto a una valutazione del merito creditizio).

La documentazione richiesta include generalmente quanto illustrato di seguito.

Documento di identità valido (carta di identità);

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria Regionale, c.d. Carta dei Servizi;

In caso di lavoratore dipendente, ultima busta paga ;

; In caso di lavoratore autonomo , ultima dichiarazione dei redditi;

, ultima dichiarazione dei redditi; In caso di pensionato , ultimo cedolino della pensione;

, ultimo cedolino della pensione; Ai cittadini stranieri si richiedono anche la residenza in Italia da almeno 1 anno e il permesso di soggiorno valido.

Chiarire le condizioni di rimborso

Rimborsare un prestito personale è molto semplice. La modalità più comoda e sicura è sicuramente quella dell’addebito diretto in conto. Qualora non si avesse un conto corrente, non c’è problema, poiché di norma, in alternativa, è anche possibile rimborsare il proprio prestito anche con i bollettini postali. La varietà di proposte conferma la grande versatilità di questo tipo di finanziamento che viene realmente incontro alle esigenze del richiedente, adattandosi alle sue necessità.

Vantaggi di un prestito personale

Chiudiamo la nostra guida con un quadro d’insieme sui vantaggi dei prestiti personali. Una delle principali caratteristiche di questi prodotti, è sicuramente la possibilità di essere possibilità essere personalizzabili: una volta concordato il piano di rimborso, si paga una rata mensile, che comprende esattamente tutto ciò che si è stabilità in fase contrattuale.

Di solito è possibile scegliere tra molte opzioni, avendo così la possibilità di combinare rata e durata, oppure si può decidere di saltare una rata una volta l’anno, senza costi aggiuntivi. Ogni dettaglio sarà modellabile sulla base dell’offerta e delle proprie necessità.

Questo tipo di finanziamento, inoltre, offre sp e o sso la possibilità di consolidare dei prestiti già in corso, in modo da tenere sotto controllo tutte le spese. Si rivolge a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati ed è molto facile poterlo richiedere anche online, con un’offerta di liquidità di entità variabile.