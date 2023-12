“Cosa pensano il sindaco e la giunta di questo proliferare di supermercati?”

I consiglieri M5s, Ciancio e Boonaccorsi, richiamano l'amministrazione

CATANIA – “L’amministrazione contraddice se stessa. L’ennesimo cortocircuito amministrativo, con un caso simile a quello dell’Eurospin di via Sabato Martelli Castaldi. È stato pubblicato infatti il provvedimento dirigenziale (n. 06/905 del 29/11/2023) per la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare, un supermercato Lidl in via Palazzotto”, così in una nota i consiglieri comunali del Movimento cinque stelle, Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi.

“Perché parliamo di cortocircuito? Perché qualche anno fa – scrivono – il comune aveva negato il rilascio dei permessi per la realizzazione di un supermercato della catena Penny market, mentre adesso hanno autorizzato quello Lidl. Ricordiamo che il caso Penny market finì a carte bollate e il CGA diede ragione al comune che aveva negato la possibilità di costruire su un terreno che, ancorché con vincoli scaduti, necessitava di una nuova riclassificazione”.



“Purtroppo – continuano – questa vicenda ricorda un caso altrettanto incredibile, quello dell’Eurospin di via Castaldi: altro terreno con destinazione d’uso scolastico, altro supermercato senza variante. Questa situazione assume profili grotteschi se si considera la mancanza di adeguati strumenti pianificatori.

Che fine ha fatto, ad esempio, il piano commerciale della città di Catania? Cosa si aspetta per elaborarlo? E che notizie ci sono sulla rotazione dei dirigenti?Ma soprattutto, visto che la città di Catania perde residenti, ci piacerebbe comprendere se il Sindaco e la giunta ritengano utile la nascita di tutti questi supermercati“.

E concludono: “Nell’area in questione, tra l’altro, esistono della attività commerciali storiche, anche dei mini market, che già soffrono molto a causa della chiusura del tratto di via Caronda in direzione circonvallazione. Con l’apertura di un nuovo supermercato queste attività sono destinate a sparire”.