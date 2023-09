Previsto il tampone nei trasferimenti da una struttura all'altra e nelle Rsa

ROMA – Balzo di casi Covid in Italia. I nuovi contagi sono cresciuti del 44% in sette giorni, sale anche l’incidenza a 31 casi per 100mila abitanti rispetto ai 24 della scorsa settimana.

Una circolare del ministero della Salute dispone il ritorno ai test obbligatori per i sintomatici negli ospedali, anche per la ricerca di altri virus. Previsto il tampone nei trasferimenti da una struttura all’altra e nelle Rsa.