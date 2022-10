Covid, ecco le indicazioni del ministero della Salute sulle quinte dosi di vaccino

Raccomandata per gli over 80, ospiti Rsa e over 60 fragili

CORONAVIRUS

1' DI LETTURA ROMA – Covid, ecco le indicazioni del ministero della Salute sulle quinte dosi di vaccino. Gli over 80 che hanno ricevuto già il secondo booster (cioè la quarta dose) possono fare il terzo booster dopo 120 giorni dall’ultimo booster o dalla malattia. Questo quanto contenuto nell’aggiornamento di ministero della Salute, Consiglio superiore di Sanità (Css), Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Istituto superiore di sanità (Iss) delle indicazioni sul richiamo con vaccini a RNA-bivalenti (contro Omicron BA.1 e BA.4 e BA.5) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2. La quinta dose è raccomandata per gli over 80, ospiti Rsa e over 60 fragili. Consigliata a tutti gli ultrasessantenni con il secondo richiamo.

