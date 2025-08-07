 Cremlino “Incontro Putin-Trump nei prossimi giorni”
MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Russia e Stati Uniti hanno concordato un incontro tra i presidenti dei due Paesi, Vladimir Putin e Donald Trump, nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato ai giornalisti il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. I lavori per il vertice sono appena iniziati, ha aggiunto, ed è stata concordata anche la sede dell’incontro, che verrà resa nota più avanti. “Su suggerimento della parte americana, è stato concordato un accordo di principio per tenere un incontro bilaterale al massimo livello nei prossimi giorni, ovvero un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump”, ha affermato il diplomatico. “A questo proposito, vorrei sottolineare che anche la sede è stata concordata in linea di principio e ne daremo notizia più avanti”, ha aggiunto.

