Cremonese-Palermo, Insigne: “Bravi a non mollare e a portare casa i 3 punti”

L'autore del gol vittoria: "Un orgoglio avere dei tifosi così"

“Una vittoria importantissima su un campo difficilissimo contro una grandissima squadra. Siamo stati bravi a non mollare e a portare a casa il risultato“. Così Roberto Insigne commenta Cremonese-Palermo, terminata con il risultato finale di 0-1. L’autore del gol vittoria dei rosanero ha parlato dell’incontro nel post partita.

“Sono molto contento dei gol, aiutano la squadra nei momenti di difficoltà. Ma sono più contento della vittoria per il collettivo che per me stesso. Gol sotto il settore ospiti pieno? Una bellissima sensazione ed emozione. Come ogni partita ci seguono in tanti e stanno sempre al nostro fianco. Per noi giocatori è un orgoglio avere dei tifosi così”, ha concluso Insigne.