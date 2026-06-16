La decisione di Autostrade siciliane dopo le indagini della procura di Termini Imerese

PALERMO – Il presidente di Autostrade siciliane ha disposto, “con apposita direttiva del 15 giugno indirizzata alla struttura di gestione, una rotazione di tutto il personale consortile addetto all’esazione” dopo “quanto emerso dalle indagini” della Procura di Termini Imerese su presunte creste ai caselli autostradali che ha portato “alla sospensione di cinque dipendenti”.

“La rotazione del personale – si legge in una nota – è una misura prevista dal piano anticorruzione. L’obbiettivo è quello di tutelare il patrimonio della concessionaria, e prevenire il ripetersi di condotte causative di danni in altre stazioni di uscita sulla A20 e sulla A18″.