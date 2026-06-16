 Creste sui pedaggi autostradali, al via la rotazione del personale in Sicilia
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Creste sui pedaggi, disposta la rotazione del personale ai caselli

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La decisione di Autostrade siciliane dopo le indagini della procura di Termini Imerese
SOSPESI 5 DIPENDENTI
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PALERMO – Il presidente di Autostrade siciliane ha disposto, “con apposita direttiva del 15 giugno indirizzata alla struttura di gestione, una rotazione di tutto il personale consortile addetto all’esazione” dopo “quanto emerso dalle indagini” della Procura di Termini Imerese su presunte creste ai caselli autostradali che ha portato “alla sospensione di cinque dipendenti”.

“La rotazione del personale – si legge in una nota – è una misura prevista dal piano anticorruzione. L’obbiettivo è quello di tutelare il patrimonio della concessionaria, e prevenire il ripetersi di condotte causative di danni in altre stazioni di uscita sulla A20 e sulla A18″. 

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